CDL de Brusque realiza mais uma edição do Sábado Fácil; evento traz apresentações musicais e diversas atrações

Acontece neste sábado, 10, às 9h, mais uma edição do Sábado Fácil na praça Barão de Schneeburg, no Centro. Serão disponibilizados serviços gratuitos como consultas de crédito no SPC e Serasa, orientações de saúde, manutenção e limpeza de óculos, teste de acuidade visual e sorteio de brindes. O evento é promovido pela CDL de Brusque.

Como atrações, serão realizadas apresentações musicais e de grupos de dança no evento.

As crianças também podem aproveitar para participar de várias atividades como cama elástica, pintura facial, jogos de mesa, brinquedos educativos e trenzinho.

O presidente da CDL de Brusque, Valter Kohler, convida os moradores a prestigiar e aproveitar as atrações e os serviços ofertados na data. “Traga os filhos para se divertirem e terem momentos de lazer e de cuidados com a saúde. Além disso, que possam usufruir do horário estendido no comércio e fazer as suas compras para essa data tão especial, que é o Dia dos Pais”, reforça.

Sorteio

Além disso, ao longo do dia, o público poderá participar de diversos sorteios de prêmios, em alusão ao Dia dos Pais. Serão sorteados brindes dos estabelecimentos: Lemus, Kohler Joalheria, Montana Peças e Serviços, Central do Papel, MH Som e Acessórios, e CDL Treinamentos. Para participar é necessário preencher os cupons que serão disponibilizados pela entidade na praça.

Museu aberto

Ainda na data, o Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim, mais conhecido como Museu Casa de Brusque estará aberto em horário especial, das 9h às 12h e das 13h às 16h para visitação. O espaço fica localizado na avenida Otto Renaux, nº 285.

Na oportunidade, o museu estará com a exposição, “Fios da História: o legado das primeiras indústrias têxteis de Brusque”, que apresenta uma seleção de fotografias, documentos históricos e objetos relacionados à indústria têxtil no município. A entrada é gratuita. Mais informações sobre a exposição podem ser obtidas através dos números (47) 3351-2132 ou (47) 99108-3447.

O Sábado Fácil é uma realização da CDL de Brusque, com apoio da Unifebe, Laboratório Verner Willrich, Uniasselvi, Kohler Joalheria, Sesc, Sesi, Ótica Ferris.

