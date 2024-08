Os atacantes Matías Ocampo e Rodrigo Pollero chegam ao Brusque com a missão de tirar a equipe da zona de rebaixamento da Série B e fazer o ataque funcionar. Com características diferentes e experiências no futebol de seu país e no exterior, os dois uruguaios, anunciados neste domingo, 4, são os primeiros reforços do quadricolor na janela de transferências aberta em 10 de julho.

Contudo, a data de estreia da dupla é incerta. É necessária a regularização dos dois jogadores, que fazem no Brusque sua primeira passagem pelo futebol brasileiro. Algo que pode complicar os processos é a mudança do site da CBF. Por conta disso, o Boletim Informativo Diário (BID) está fora do ar e inacessível aos clubes. Tabelas dos campeonatos e súmulas também estão indisponíveis.

Matías Ocampo

Ocampo tem 22 anos e é um ponta. Em dezembro, abriu o placar na vitória do Liverpool por 2 a 0 sobre o Deportivo Maldonado fora de casa, pela última rodada do Clausura (fase de encerramento do campeonato nacional). A vitória confirmou o título do Clausura para os Negriazules. Na sequência, o time se sagrou campeão uruguaio pela primeira vez em sua história.

Em 2024, Ocampo jogou toda a fase de grupos da Libertadores e entrava em campo com frequência, sendo titular muitas vezes ao longo do ano. Seu empréstimo ao quadricolor é feito em meio à crise que o Liverpool vive neste ano. A última partida do atacante foi a derrota por 2 a 0 para o Danubio, em 28 de julho, pelo Torneio Intermedio.

Ocampo tem formação no Defensor Sporting e passou pelo River Plate uruguaio e pelo Bellinzona, da segunda divisão suíça. Também esteve presente nas seleções de base do Uruguai.

Rodrigo Pollero

Pollero é centroavante, tem 27 anos e 1,86m. Foi formado no Peñarol e passou por Cerro Largo e Sud América em seu país. Esteve no futebol suíço durante a maior parte de sua carreira, principalmente na segunda divisão. Além do Bellinzona, jogou por Chiasso, Schaffhausen, Zurich e Lausanne-Sport, sendo que pelos dois últimos atuou na elite.

Na última temporada, marcou 15 gols em 30 jogos pelo Bellinzona, sendo 12 gols na segunda divisão e três na Copa da Suíça. Em suas duas temporadas pelo clube, tem 21 gols e três assistências em 61 jogos.

A partida mais recente de Pollero foi em 20 de maio: 2 a 2 contra o Vaduz, na última rodada da segunda divisão suíça. O uruguaio marcou um gol.

Já jogaram juntos

Ocampo e Pollero se conhecem. Atuaram juntos no Bellinzona entre a segunda metade da temporada 2022-23 e o início da temporada seguinte. Dos 17 jogos de Ocampo em sua curta passagem pelo clube suíço, esteve no gramado ao mesmo tempo que seu compatriota em seis oportunidades.

