Nova ação da operação Limpa Postes recolhe mais de 700 quilos de fios e cabos em Brusque

Em mais uma ação da operação Limpa Postes, do Procon de Brusque, foram recolhidos mais de 700 quilos de fios e cabos de ruas da cidade. Desta vez, os trabalhos, realizados na sexta-feira, 2, ocorreram na rua Santos Dumont, no bairro Santa Terezinha.

De acordo com a prefeitura, por conta de uma maior adesão por parte das empresas, um longo trecho da rua Santos Dumont foi trabalhado, do Otto Atacarejo até a antiga Baiúca do Jorge. A quantidade de fios e cabos recolhidos foi superior à soma das duas ações realizadas no início da operação.

Como feito pela Secretaria de Obras, o material foi recolhido em um caminhão e ficará armazenado com a secretaria por 15 dias à espera dos devidos responsáveis. Caso não apareçam para reivindicar seus materiais, os mesmos serão descartados conforme a lei vigente.

À pedido da Celesc, as ações de retirada dos cabos serão quinzenais a partir de agora, ao invés de semanais. Desta maneira, as equipes voltam às ruas na sexta-feira do dia 18 de agosto, novamente na rua Santos Dumont.

A expectativa é que a quantidade de fios e cabos recolhidos aumente a cada ação devido a maior adesão das empresas de telefonia e internet. “Contamos com isso. As empresas estão vendo que as ações estão surtindo efeito e, quem não estava participando, já começa a participar”, explicou a diretora do Procon, Raquel Schoening.

“O Procon já fez a convocação dessas empresas de telefonia e internet e a participação de todos é fundamental para o sucesso da ação e para o objetivo final”, completou.

