Os confrontos das quartas de final do Campeonato de Futsal de Guabiruba foram definidos no fim de semana deste sábado, 3, e domingo, 4, com 12 partidas masculinas e femininas no ginásio João Schaefer.

As partidas das quartas de final estão marcadas para este sábado, 10, com horários ainda a serem definidos pela Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude.

No campeonato masculino, conforme o regulamento, 12 equipes foram rebaixadas para a segunda divisão, que terá sua primeira edição em 2025. Cruzeiro, Nacional, Atlético Paranaense e Misto são as equipes que conseguiram a manutenção sem avançar às quartas.

Sábado, 03/08

15h – Guarani Automóveis 7×2 São Cristóvão

16h – Samaritanos 0x2 Amigos da Pelada

17h – São Cristóvão 4×0 Felinas

18h – Inter Futsal 0x9 Olaria

19h – Tor Futsal B 4×2 D&S

20h – Zuup 2×4 Nacional

21h – Real Lageadense 5×7 Aymoré

22h – Bolerage 3×2 DHM

Domingo, 04/08

8h – Misto 5×4 River

9h – Cruzeiro 1×6 GDR

10h – PBS 4×2 Boos

11h – Tecebem 1×2 Atlético Paranaense

Quartas de final

Sábado, 10/08

15h – Olaria x D&S

16h – Aymoré x Tor Futsal

17h – São Cristóvão x Boos

18h – Atlético Tarumã x 10 de Junho

19h – Fênix x Tor Futsal B

20h – Atlético Garibaldi x GDR

21h – Tor Futsal A x Nacional

22h – Olaria x Guabisoccer

Em itálico: campeonato feminino

Masculino

Feminino