Divulgada data da quarta edição da Corrida RVB; saiba como se inscrever

A quarta edição da Corrida RVB ocorrerá em 15 de setembro (domingo), com largada às 6h30, no Campus da Unifebe. As provas serão de 3km (corrida e caminhada Pet Friendly), 7km, 14km e pela primeira vez, a meia maratona de 21km.

As inscrições podem ser feitas de forma on-line até 8 de setembro. O valor do segundo lote, até 22 de agosto, é R$ 79. A organização, como nos anos anteriores, será da Corre Brasil, maior organizadora de corridas de Santa Catarina.

Na edição de 2024, a novidade é a parceria da RVB Malhas com a Puma Brasil: a marca assinará a camiseta da prova. A malha tecnológica contará também com grandes dois nomes em sua produção: a Creora, com o elastano Creora Power Fit, promovendo elasticidade com resistência prolongada e a Polygiene, com a tecnologia de cobertura que proporciona maior durabilidade, menos lavagens e roupas sem odores.

Responsabilidade ambiental

A RVB Malhas assegura o seu compromisso ambiental para mais uma edição. Haverá coleta e destinação correta para reciclagem de todos os resíduos sólidos no local.

A Corrida RVB é realizada por meio de parcerias e não tem fins lucrativos. Os valores arrecadados com as inscrições serão destinados aos custos com a organização da prova por meio da Corre Brasil.

