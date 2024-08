Barateiro Havan Futsal conquista sua sexta vitória na LFF

O Barateiro Havan Futsal venceu o Unidep Pato Branco-PR por 1 a 0 nesta sexta-feira, 2, em Luiz Alves, no Vale do Itajaí, pela oitava rodada da Liga Feminina de Futsal (LFF). A equipe brusquense ocupa a terceira posição, com 18 pontos, atrás do líder Taboão/Magnus-SP, com 19, e do Stein Cascavel-SP, também com 18 (mas com uma partida a menos).

A partida foi controlada pelas anfritriãs até o gol da partida, marcado por Bella em cobrança de falta. O time paranaense tentou a reação, sem oferecer perigo real de gol.

O próximo desafio do Barateiro será contra o São José-SP, em São José dos Campos (SP), em 31 de agosto, Às 20h30. A equipe paulista ocupa atualmente a quinta posição na LF, com 15 pontos.

