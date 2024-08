Suspeito de liderar quadrilha que fraudava documentos contra Tribunais de Justiça é preso em Balneário Camboriú

Um homem acusado de liderar uma quadrilha que falsificava documentos públicos contra Tribunais de Justiça foi preso nesta terça-feira, 6, em Balneário Camboriú. Os crimes envolvendo o homem teriam causado um prejuízo estimado em R$ 62 milhões.

A prisão dele foi feita pelas delegacias catarinenses de Crimes de Informática e Defraudações, ambas de Diretoria Estadual de Investigações Criminais, em apoio à Polícia Civil de Sergipe.

O investigado é indicado como líder da organização criminosa, que praticava falsificação de documentos públicos contra Tribunais de Justiça e que desviou milhões dos cofres públicos. Ele estava em prisão domiciliar.

Um dos tribunais lesados pelo crime foi o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, ele também é alvo da Polícia Federal, no âmbito da operação Juízo Paralelo, que causou um prejuízo estimado de 62 milhões de reais.

Ao todo, foram cumpridos 29 mandados de prisão preventiva e 42 mandados de busca e apreensão em diversos estados. Além da prisão do envolvido, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, que serão repassados para a Polícia Civil do estado de Sergipe para a continuação das investigações.

