Adaptação de livro de Collen Hoover, filme “É Assim Que Acaba” chega aos cinemas de Brusque

É Assim Que Acaba, longa do diretor Justin Baldoni, é uma adaptação cinematográfica do livro de mesmo nome da autora Collen Hoover. O filme está disponível no Cine Gracher do shopping.

Na trama, Lily Bloom (Blake Lively) é uma mulher que, após vivenciar eventos traumáticos na infância, decide começar uma vida nova em Boston e tentar abrir o próprio negócio.

Como consequência dessa mudança de vida, Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro em Ryle (Justin Baldoni), um charmoso neurocirurgião. No entanto, à medida que o relacionamento se torna cada vez mais sério, também surgem lembranças de como era o relacionamento de seus pais.

Até que, repentinamente, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), seu primeiro amor e uma ligação com o passado retorna para a vida de Lily. As coisas se complicam ainda mais, quando um incidente doloroso desencadeia um trauma do passado, ameaçando tudo o que Lily construiu com Ryle.

Agora, com seu primeiro amor de volta em sua vida, ela precisará decidir se tem o que é preciso para levar o casamento adiante.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1

DIVERTIDA MENTE 2 (3D)

Dublado / 15h

MEU MALVADO FAVORITO 4 (3D)

Dublado / 17h30

É ASSIM QUE ACABA

Dublado / 20h

Legendado / 20h (apenas nos dias 8, 11 e 14 de agosto)

CINE GRACHER 2

DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 15h30

ARMADILHA

Dublado / 18h30 e 21h

Legendado / 18h30 e 21h (apenas nos dias 9 e 13 de agosto)

CINE GRACHER 3

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 16h e 19h

BODERLANDS

Dublado / 18h30

Legendado / 21h (apenas nos dias 8 e 13 de agosto)

CINE GRACHER HAVAN 1



MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 16h

DEADPOOL E WOLVERINE

Dublado / 18h e 21h

CINE GRACHER HAVAN 2

DIVERTIDA MENTE 2

Dublado / 15h30, 18h (apenas no dia 8) e 18h30

É ASSIM QUE ACABA

Dublado / 20h30 (apenas no dia 8) e 21h

CINE GRACHER HAVAN 3

MEU MALVADO FAVORITO 4

Dublado / 15h

É ASSIM QUE ACABA

Dublado / 17h e 20h

Legendado / 20h (apenas nos dias 9 e 13)

