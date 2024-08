Vazamento em rua causa desabastecimento no São Pedro, em Guabiruba

Devido a um vazamento na rua José Fischer, o bairro São Pedro, em Guabiruba, sofre com desabastecimento de água nesta quarta-feira, 7.

De acordo com a empresa Guabiruba Saneamento, o abastecimento do bairro foi interrompido por volta das 9h, com prazo de retorno de duas horas.

As equipes trabalham no conserto do problema, que foi causado pelas obras de revitalização da via. Os demais bairros do município estão com abastecimento normal, informa a empresa.

“O pleno restabelecimento do abastecimento de água ocorrerá ao longo da tarde e noite, especialmente nos pontos mais elevados”, diz a empresa em nota.

