Motorista fica preso entre ferragens após colisão entre caminhões na BR-101, em Balneário Piçarras

Uma colisão entre dois caminhões deixou um motorista ferido na manhã desta terça-feira, 6, na BR-101, em Balneário Piçarras. O acidente ocorreu no km 98, em sentido sul, por volta das 9h30.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o motorista, de 49 anos, colidiu na traseira de outro caminhão que estava à sua frente. Com isso, ficou preso às ferragens, tendo a perna e pé presos pela estrutura, além do abdome comprimido pelo volante.

Os bombeiros, com uso de ferramentas hidráulicas, conseguiram abrir espaço para retirar a vítima do veículo. A equipe da aeronave Arcanjo também foi ao local e efetuou avaliação do paciente com ultrassom, a fim de verificar possíveis hemorragias internas ou lesões a outros órgãos.

Não tendo sido constatadas lesões, ele foi encaminhado ao hospital pela ambulância da Arteris Litoral, que é responsável pela concessionária da rodovia.

O estado de saúde atual dele não foi informado. Já o motorista do outro caminhão nada sofreu.

