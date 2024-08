Estudantes do Colégio Cônsul Carlos Renaux participam de Programa Internacional de Voluntariado na Alemanha

Três estudantes do Colégio Cônsul Carlos Renaux, de Brusque, embarcaram em uma jornada de duas semanas para Berlim, onde participaram do Programa Internacional de Acampamentos para Jovens Voluntários do Ecumenical Youth Services (EYS). Matheus Bona, Piettra da Silva Bruno e Maria Eduarda Müller também fazem parte do grupo Estudante Voluntário.

O programa segue a tradição dos acampamentos de reconstrução organizados pelo Conselho Mundial de Igrejas após a Segunda Guerra Mundial e oferece aos jovens a oportunidade de se envolverem em projetos comunitários e sociais significativos.

Trabalho histórico

A parceria entre a rede internacional de escolas protestantes, GPENreformation, a Rede Sinodal de Educação e o Colégio Cônsul Carlos Renaux é o que possibilitou a experiência aos três alunos.

Os estudantes trabalharam na revitalização do memorial do cemitério da Paróquia Protestante de Alt-Wittenau, em Berlim-Reinickendorf, dedicado às vítimas do Holocausto.

Os três partiram no dia 18 de julho e retornaram no dia 3 de agosto. Na Alemanha, eles viveram em alojamentos e se juntaram a aproximadamente 15 outros jovens de diversos países.

Durante o programa, os participantes também tiveram a oportunidade de conhecer novas culturas, fazer amizades e reafirmar valores cristãos enquanto realizam trabalhos voluntários que incluem serviços ecológicos, sociais e comunitários.

Parcerias

O Colégio Cônsul Carlos Renaux, afiliado à rede GPENreformation, promove a participação de seus estudantes em iniciativas globais que visam ao desenvolvimento educacional e social, por meio de parcerias internacionais.

“Este programa de voluntariado é um exemplo claro do compromisso da instituição em proporcionar experiências transformadoras para seus alunos”, afirmou um representante do colégio.

