Presidente Lula vem a Santa Catarina para eventos em Itajaí e Florianópolis nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virá a Santa Catarina nesta sexta-feira, 9, para participar de eventos em Itajaí e Florianópolis. Na capital, o presidente fará a inauguração do contorno viário de Florianópolis, após 12 anos de obras. já em Itajaí acontece o lançamento de um novo navio da Marinha do Brasil. Essa é a primeira visita de Lula ao estado em seu terceiro.

A vinda a Florianópolis está marcada para acontecer durante a manhã, por volta das 10h. A visita para Itajaí está marcada para acontecer durante a tarde.

A construção do contorno viário estava prevista inicialmente para ser entregue em 2012. A obra, de acordo com o governo, é um marco rodoviário do país e a maior obra do gênero em andamento na América Latina.

O evento contará com a presença do ministro dos Transportes, Renan Filho, e do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Rafael Vitale.

A obra tem 50 quilômetros de extensão, inclui pistas duplas, quatro túneis duplos e seis acessos por trevos.

Itajaí

Em Itajaí, ocorre o lançamento da primeira das quatro fragatas previstas no Programa Fragatas Classe Tamandaré, projeto da Marinha do Brasil para reforçar os navios da esquadra.

Na cerimônia, o navio receberá o nome de “Fragata Tamandaré”, mesmo nome que se aplicará à Classe, por ser o primeiro navio.

A F200 “Tamandaré”, primeira embarcação da classe, deve ser incorporada à Marinha em 2025. As demais embarcações estão previstas para entrega gradual nos próximos quatro anos: a Jerônimo Albuquerque em 2026, a Cunha Moreira em 2027 e a Mariz e Barros em 2028.

