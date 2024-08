Defesa Civil alerta para passagem de frente fria em Brusque e região

A Defesa Civil alerta a passagem de uma frente fria ao decorrer desta quinta-feira, 8, que favorece a ocorrência de pancadas de chuvas com raios e possíveis temporais isolados no Vale do Itajaí, incluindo o Planalto Norte, Litoral Norte e Norte do estado.

A frente fria deve ser acompanhada pela aproximação de uma massa de ar frio de origem polar, podendo contribuir para a diminuição das temperaturas ao longo do dia, com as mínimas ocorrendo ao final da noite na maioria das regiões. As temperaturas devem variar entre 4°C e 8°C entre o Grande Oeste e Planalto Sul, e chegando a 10°C e 15°C nas demais regiões.

Sexta-feira

Já na sexta-feira, à medida que a frente fria se afasta do estado e a massa de ar frio se aproxima ainda mais, as temperaturas continuam diminuindo em todas as regiões, com temperaturas mínimas acentuadas ao final do dia. As temperaturas variam entre -1°C e 3°C entre os planaltos, Meio-Oeste e Grande Florianópolis Serrana, 2°C a 6°C no Extremo Oeste, Oeste, Alto Vale do Itajaí e de 6°C a 11°C nas demais áreas.

As áreas em amarelo oferecem risco moderado, enquanto em verde risco baixo para ocorrências associadas ao declínio das temperaturas, como desconforto térmico e agravamento de doenças cardiorrespiratórias.

A Defesa Civil destaca que é possível acontecer precipitação invernal (chuva congelada/graupel/neve) entre sexta-feira e sábado em áreas do Planalto Sul e Meio-Oeste, mas seria necessário vários fatores.

