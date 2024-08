VÍDEO – Câmera registra acidente que causou morte de empresário de Blumenau

Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão que matou Nilson Serpa Júnior, de 37 anos. O acidente aconteceu nesta última segunda-feira, 5, no bairro Água Verde, em Blumenau.

Júnior, como era conhecido, era o proprietário do Rei da Pizza, pizzaria localizada na rua Johann Ohf.

Acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 18h. No local, o condutor do veículo, de 62 anos, foi atendido e liberado no local com escoriações superficiais.

O motociclista, de 37 anos, estava com politraumatismo e em parada cardiorrespiratória. Foi iniciado o processo de reanimação com o apoio de uma unidade do Samu.

Após 40 minutos de procedimento, foi constatado o óbito da vítima. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Guarda Municipal de Trânsito e a Polícia Científica foram acionadas.

Assista ao vídeo:

Leia também:

1. Mãe é presa após vizinhos denunciarem que ela deixou filho sozinho para ir à festa em Blumenau

2. Concurso Nacional Unificado: candidatos já podem conferir local de prova

3. Câmara aprova projeto para que prefeitura transfira albergue municipal de Brusque

4. Câmara de Brusque concederá oito títulos de cidadãos honorários; saiba quem são

5. Acidente deixa dois trabalhadores feridos após queda de andaime de quatro metros em obra de Blumenau



Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: