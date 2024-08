Concurso Nacional Unificado: candidatos já podem conferir local de prova

Mais de 2,11 milhões de candidatos, que vão participar do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), já podem conferir o seu local de realização da prova, a partir desta quarta-feira, 7. Desde as 10h, o cartão de confirmação de inscrição está disponível na Área do Candidato, mesma página em que a pessoa fez a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta no portal Único do governo federal, o Gov.br.

O cartão inclui, entre outras informações, o número de inscrição, data, hora e local de prova, e também registra se a pessoa inscrita tem direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) recomenda que o candidato leve o cartão no dia da realização da prova, em 18 de agosto.

Os portões dos locais de provas serão abertos às 7h30 e fecharão às 8h30 para o primeiro período da prova. No período vespertino, os portões abrirão às 13h e o horário de fechamento está marcado para 14h (horário de Brasília).

Pedido de correção

O candidato pode solicitar a correção de informações do cartão de confirmação, de acordo com o que ele solicitou no ato da inscrição, mas não é possível pedir para mudar de município de realização da prova.

Para solicitar correções no documento, os candidatos devem entrar em contato com a empresa aplicadora do concurso, a Fundação Cesgranrio, através do telefone: 0800 701 2028.

Concurso

O concurso unificado oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. Também será abastecido um banco de candidatos com mais de 13 mil candidatos classificados, que ficarão na lista de espera, com a possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias.

As novas convocações para os cargos previstos neste concurso poderão ser feitas a cada seis meses ou conforme a necessidade e o fluxo de liberação e desocupação dos cargos.

Os salários básicos iniciais dos aprovados variam de R$ 4.407,90 a R$ 22,9 mil, conforme o cargo.

Os cadernos de prova estarão disponíveis a partir das 21h do mesmo dia de aplicação das provas (18 de agosto). E em 20 de agosto, será feita a divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas.

O resultado do certame será divulgado em 21 de novembro e, em janeiro de 2025, começam as convocações para posse dos aprovados, bem como para os cursos de formação em carreiras específicas.

