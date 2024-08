Trabalhos de impermeabilização do enrocamento da Beira Rio são iniciados em Brusque

Foram iniciados nesta quarta-feira, 7, os trabalhos de impermeabilização do enrocamento de alguns trechos mais sensíveis da Beira Rio, mais especificamente na curva na altura dos Bombeiros, onde há uma maior erosão da margem.

Para realizar este trabalho, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos irá utilizar 10m³ de areia, 6m³ de pedras de calçamento, 6m³ de rachinha e 50 sacos de cimento, que serão aplicados por uma equipe composta por sete pedreiros, com o auxílio de um caminhão munck.

O principal objetivo desse serviço é garantir a integridade e a eficiência do enrocamento neste trecho, considerado mais sensível por estar justamente numa curva acentuada do rio Itajaí-Mirim, onde a força das águas leva consigo uma considerável quantidade de material da encosta.

Primeiro trecho

Num primeiro momento, os trabalhos serão concentrados apenas nesta localidade, por ser o trecho de maior erosão. Entretanto, toda a extensão do rio será monitorada e, em caso de necessidade, os trabalhos poderão ser levados a outros pontos.

Esta etapa de impermeabilização do enrocamento é considerada de suma importância em todo o projeto.

“As pedras detonadas são irregulares, então com o trabalho de enrocamento para a contenção de encosta, em sua montagem é normal que fiquem falhas entre uma pedra e outra, pois elas não se encaixam. Essas falhas permitem que a água penetre e aos poucos retire o material de apoio da sustentação, assoreando por trás das pedras. Essa erosão faz com que as pedras caiam”, explicou o chefe da equipe de pontes, Adailton Galdino.

“O objetivo da impermeabilização é evitar essa erosão. Já temos exemplos da aplicação desse serviço em áreas de pontilhões e o resultado é bastante satisfatório. No caso da curva na Avenida Bepe Rosa, o intuito é aplicar esse concreto exatamente na direção em que a água bate de frente ao enrocamento. As falhas são preenchidas com pedras menores e concreto, eliminando assim a entrada da água. A gente sabe que a natureza tem força para tudo, mas o objetivo aqui é impedir ou dificultar a erosão”, concluiu.

Leia também:

1. Mãe é presa após vizinhos denunciarem que ela deixou filho sozinho para ir à festa em Blumenau

2. Concurso Nacional Unificado: candidatos já podem conferir local de prova

3. Câmara aprova projeto para que prefeitura transfira albergue municipal de Brusque

4. Câmara de Brusque concederá oito títulos de cidadãos honorários; saiba quem são

5. Acidente deixa dois trabalhadores feridos após queda de andaime de quatro metros em obra de Blumenau



Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: