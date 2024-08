Motociclista que morreu em acidente com carro em Blumenau era empresário

Foi identificado como Nilson Serpa Júnior, de 37 anos, o motociclista que morreu após uma colisão com um carro na rua Johann Ohf, no bairro Água Verde, em Blumenau. O acidente aconteceu na noite dessa segunda-feira, 5.

Júnior, como era conhecido, era o proprietário do Rei da Pizza, pizzaria localizada na rua Johann Ohf.

Segundo informações, o velório da vítima acontece desde 1h30 desta terça no Cemitério Santa Cruz, localizado na rua José Reuter, no bairro Velha Central. O enterro está marcado para acontecer por volta de 16h.

O acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 18h. No local, o condutor do veículo, de 62 anos, foi atendido e liberado no local com escoriações superficiais.

O motociclista, de 37 anos, estava com politraumatismo e em parada cardiorrespiratória. Foi iniciado o processo de reanimação com o apoio de uma unidade do Samu.

Após 40 minutos de procedimento, foi constatado o óbito da vítima. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Guarda Municipal de Trânsito e a Polícia Científica foram acionadas.

