Eleições 2024: convenções confirmam candidaturas de Alex Tachini e Nene Colombi em Botuverá

As convenções realizadas nesta segunda-feira, 5, definiram as chapas que vão disputar a Prefeitura de Botuverá em 2024.

A chapa PP-PSD terá a chapa formada pelos empresários Alex Tachini (PP) e César Dalcegio (PP).

Alex, que já foi vereador, foi candidato a prefeito nas eleições de 2020 e fez 1,7 mil votos (46,76% do total válido), mas perdeu a disputa para Alcir Merizio (MDB). Na última participação nas eleições, Alex teve o ex-prefeito Zenor Sgrott, que faleceu em maio aos 84 anos, como candidato a vice-prefeito.

Já o MDB e o PL definiram as candidaturas de Nene Colombi (MDB), que cumpriu dois mandatos entre 2013 e 2020 e que ocupou nos últimos anos o cargo de coordenador regional de Infraestrutura do Vale do Itajaí, e Alesc Venzon (PL), atualmente vereador e ex-presidente da Câmara Municipal.

A convenção contou com a presença do atual prefeito Alcir Merizio (MDB) e do vice-prefeito Valmor Costa (PL), que não vão tentar a reeleição, mas manifestaram seu apoio à chapa.

