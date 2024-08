Identificado homem que morreu esfaqueado em Guabiruba

Foi identificado como Maycon Hipólito, de 39 anos, o homem que foi assassinado em Guabiruba no último sábado, 3.

A reportagem de O Município entrou em contato com a Central de Óbitos de Gaspar, que confirmou a identificação.

Maycon foi sepultado no cemitério Municipal de Gaspar e deixa uma filha enlutada. Ele residia no bairro Guabiruba Sul.

“Ele era uma pessoa muito especial para todos seus familiares”, diz a sobrinha de Maycon, Marilete Elizabete Simao.

O crime

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 17h. Logo após o fato, o suspeito do homicídio foi preso pela Polícia Militar e conduzido à delegacia.

Durante o interrogatório, o suspeito, natural de Pelotas (RS), alegou que foi defender a namorada da vítima, pois ela estaria sendo agredida, confessando que golpeou diversas vezes o corpo da vítima, que era seu vizinho, com uma faca.

Entretanto, de acordo com a Polícia Civil, essa alegação não foi confirmada pela namorada da vítima, tampouco por outras testemunhas que presenciaram o início da discussão.

“Segundo elas, o conflito se iniciou em razão de um descontentamento da vítima com o barulho provocado por seus vizinhos”, divulgou a polícia.

As testemunhas ainda afirmaram que o autor, logo depois do crime, as ameaçou dizendo “se vocês abrirem a boca vai sobrar para vocês”.

Após a prisão em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, a Polícia Civil representou pela conversão do flagrante em preventiva, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário, motivo pelo qual o suspeito responderá pelo crime preso cautelarmente.

