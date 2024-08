A primeira frente fria de agosto chega a Brusque nesta quinta-feira, 8, prometendo nova fase do inverno ao município e região, sob a expectativa de uma mudança abrupta no padrão dos termômetros.

Este sistema meteorológico sinaliza impor variações drásticas nas temperaturas para o decorrer de agosto em todo o Vale do Itajaí.

Para fornecer mais detalhes sobre essa situação, consultamos então o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente preparou um boletim informativo.

Os detalhes dessa análise podem ser conferidos logo após a foto a seguir.

O tempo na quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

O aquecimento atípico, que marcou as tardes da primeira metade desta semana em Brusque e em todo o Vale do Itajaí, chega ao fim nesta quinta-feira com a chegada de uma frente fria à região.

Este sistema meteorológico trará de volta o clima de inverno rigoroso, além de já ter provocado chuvas ao longo da última madrugada, embora sob volumes baixos e mal distribuídos.

Inclusive, quem tem atividades ao ar livre planejadas deve estar atento, pois apesar do sol indicar aparecer, esta quinta-feira ainda pode ter alguma precipitação isolada, ocorrendo a qualquer momento, sem um horário específico.

Durante o dia, os termômetros tendem a registrar temperaturas agradáveis, sob picos não indo muito além dos 20°C. No entanto, as temperaturas começam a cair de forma mais acentuada somente a partir da noite.

Frio seco a perder de vista

Para a sexta-feira e o fim de semana, a previsão, então, aponta o frio sendo o destaque absoluto das condições meteorológicas em Brusque e na região.

Madrugadas geladas estão a caminho, abaixo de 7°C, e temperaturas diurnas raramente passando de 20°C são esperadas até, pelo menos, o dia 15 de agosto.

Aos que têm atividades externas programadas, seja trabalho ou lazer, o tempo seco irá predominar, com as regras climáticas permanecendo amplamente estáveis nos próximos dias em todo o Vale do Itajaí.

Portanto, uma nova fase do inverno deve se estabelecer em Brusque e demais cidades situadas no Vale do Itajaí, a partir desta quinta-feira.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

