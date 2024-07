A enchente ocorrida em julho de 1983 marcou Santa Catarina, evidenciando sua vulnerabilidade frente às condições climáticas extremas.

Desde então, a tragédia permanece na memória coletiva como um evento que alterou profundamente a consciência sobre a fragilidade do estado, diante dos desastres naturais.

A chuva implacável, iniciada no dia 6 daquele mês, desencadeou uma série de eventos trágicos e trouxe grande angústia à população catarinense, especialmente aos moradores no Vale do Itajaí.

Blumenau, uma das cidades mais afetadas, enfrentou situações catastróficas sem precedentes.

Pico da enchente

O auge da enchente em Blumenau ocorreu em 9 de julho, quando o rio Itajaí-Açu atingiu seu nível máximo, registrando uma marca alarmante de 15,34 metros.

Durante vários dias consecutivos, o patamar das águas permaneceu acima dos 11 metros na cidade, resultando em prejuízos consideráveis e ameaçando a segurança de milhares de pessoas.

A dimensão da tragédia se torna ainda mais evidente, quando percebemos na imagem abaixo, que até mesmo a Prefeitura de Blumenau ficou completamente isolada.

Residências inteiras foram então arrastadas pela força avassaladora da enchente, forçando os moradores a procurar refúgio em sótãos, marquises e qualquer lugar que oferecesse um mínimo de segurança.

A escassez de água potável e alimentos agravou ainda mais a situação, e a cena nas ruas, tanto do centro como dos bairros, era desoladora. A energia elétrica e as comunicações telefônicas simplesmente desapareceram.

Solidariedade

No entanto, em meio ao caos, a solidariedade floresceu. Aqueles que tinham condições de ajudar mobilizaram-se em auxílio aos necessitados.

A Defesa Civil de Santa Catarina relata que as cidades mais afetadas por esse evento climático extremo foram Blumenau, Itajaí e Rio do Sul.

Rastro de destruição no estado

A cheia de 1983 deixou um rastro de destruição e sofrimento, ceifando a vida de 49 pessoas e deixando 197.790 desabrigados em 90 municípios catarinenses, segundo dados da Defesa Civil do estado.

Apesar de toda a adversidade, a resiliência da população catarinense prevaleceu. O espírito de recomeço e superação tomou conta das vítimas da enchente em julho de 1983.

Esse exemplo de força e coragem deve permanecer conosco, servindo como um lembrete de que nunca é tarde para recomeçar, mesmo diante das maiores adversidades.

A enchente em Brusque

Por uma feliz coincidência ou pela intervenção divina, Brusque escapou ilesa dos grandes transtornos provocados pelo aumento no nível do rio Itajaí-Mirim, naquela ocasião.

Embora as águas tenham subido além do normal, os brusquenses não foram, então, seriamente afetados.

No entanto, a sorte não durou muito para a cidade berço da fiação catarinense. Cerca de um ano depois, em 6 de agosto de 1984, uma enchente catastrófica atingiu o município, marcando o evento mais impactante em termos de danos na história da cidade.

Blumenau em fotos

Vamos então concluir esta pauta especial, relembrando em imagens a tragédia ocorrida em julho de 1983.

Acompanhe a seguir uma impactante galeria de fotos que documenta de forma objetiva todos os impactos daquela enchente, que causou caos em várias cidades catarinenses, com Blumenau sendo uma das mais afetadas.

Demais imagens/Via Blumenau Vertical >>>

