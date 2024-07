Festa junina dos seminaristas de Azambuja acontece neste sábado em Brusque; confira atrações

A festa junina dos seminaristas do Seminário de Azambuja ocorrerá neste sábado, 13, em Brusque. O evento começa a partir das 17h, no pátio do santuário. A arrecadação da festa será destinada à manutenção do seminário.

“É uma oportunidade não apenas de se divertir e celebrar, mas também de contribuir para a formação dos seminaristas”, afirma o padre Eduardo Cardozo de Senna, reitor do seminário.

Diversas atrações estão garantidas, entre elas: roda da fortuna, boca do palhaço e pescaria. Haverá venda de pinhão, quentão, pipoca, doces e cachorro-quente.

Serão realizadas também duas apresentações do boi-de-mamão, encenadas pelos seminaristas, por volta das 17h e 20h.

