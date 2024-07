Homem morre em confronto com a Polícia Militar em Joinville

Um homem de 34 anos morreu em um confronto com a Polícia Militar em Joinville. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, 8.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 23h15, no bairro Zona Industrial Norte. O suspeito teria ateado fogo em um veículo e fugido do local.

O homem foi localizado nas proximidades. Ele tentou se esconder atrás de um poste e colocou a mão na cintura.

Após este momento, os policiais desembarcaram da viatura e deram ordem para que ele colocasse a mão na cabeça. O homem não obedeceu.

O suspeito começou a correr dos policiais com a mão na cintura. Ele virou-se para os policiais e sacou um objeto parecido com uma faca, tentando enfiá-lo no próprio peito várias vezes.

Início do confronto com a polícia

Os policiais pediram para que ele largasse o objeto e que não fizesse aquilo. O suspeito começou a correr novamente e se abrigou ao lado de um muro.

Neste momento, os policiais usaram munição de elastômero — popularmente chamada de bala de borracha — e, após isso, o suspeito correu com o objeto para cima de um policial.

Diante da iminente agressão, o suspeito foi atingido por disparos. Ele foi conduzido ao hospital, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda conforme a PM, familiares relataram que o suspeito estava desde sexta-feira, 5, sem dar notícias e que fazia uso de entorpecentes. A identidade dele não foi informada, porém, ele era natural de Santa Catarina e não tinha passagens policiais.

