O confronto Chapecoense x Brusque começa às 18h30 deste domingo, 14, na Arena Condá, em Chapecó. É um jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Há transmissão do Premiere, tanto nos pacotes de TV por assinatura quanto nos aplicativos GloboPlay e Premiere.

Conforme a tabela detalhada no site da CBF, a TV Brasil também tem os direitos de transmissão da partida. É possível acessar o canal em sinal aberto digital, nos pacotes de TV por assinatura ou no aplicativo TV Brasil Play.

Consta na tabela que o Goat vai transmitir ao vivo no YouTube. Contudo, o canal cancelou as transmissões dos dois últimos jogos do Brusque.

Chapecoense x Brusque em tempo real

Acompanhe esta partida do Brasileirão Série B com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h.

