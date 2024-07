Jovens são atropelados por caminhão de gás em São João Batista

Dois jovens foram atropelados por um caminhão que carregava botijões de gás de cozinha na noite desta segunda-feira, 8, em São João Batista. O acidente aconteceu por volta de 18h50.

As vítimas foram um jovem de 19 anos e uma jovem de 23. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o atropelamento aconteceu quando o caminhão, com placas de São José, transitava na rodovia Gentil Battisti Archer no sentido Brusque-São João Batista.

De acordo com relatório da PMRv, as vítimas caminhavam na borda da pista e avançaram para a pista na frente do caminhão. O motorista não teve tempo hábil para desviar.

Os dois foram levados pelos bombeiros ao hospital municipal de São João Batista. O condutor do caminhão não apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e foi liberado.

