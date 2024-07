Inscrições para o maior concurso da história da Educação de SC iniciam nesta terça-feira; saiba como participar

O maior concurso público da história da Educação catarinense abre inscrições nesta terça-feira, 9. Os interessados terão até o dia 12 de agosto para fazer o cadastro, que está disponível no site da Universidade Regional de Blumenau (Furb).

O edital completo, o quadro de vagas e o cronograma estão disponíveis no site da Secretaria de Estado da Educação (SED).

De acordo com o governo do estado, estão previstas mais de 6,5 mil vagas para a primeira chamada, sendo que quase 5 mil serão para o cargo de professor. Além de novos professores, serão efetivados também profissionais para as áreas administrativas e pedagógicas, incluindo assistentes de educação, assistentes técnico-pedagógicos e especialistas. Os profissionais atuarão nas escolas estaduais de Santa Catarina.

“Nós teremos uma diferença fantástica no serviço que esses novos profissionais vão oferecer. Precisamos de bons professores, comprometidos com a educação e sabemos que esses servidores farão a diferença na educação pública. O governador Jorginho Mello compreendeu a importância desses fatores, lançando o maior concurso da história da Educação catarinense. Preciso agradecer a nossa equipe que esteve a frente na construção desse concurso. É um processo que exige preocupação por conta dos detalhes”, destacou o secretário de Estado da Educação, Aristides Cimadon.

Provas em setembro

As provas acontecem nos dias 22 e 29 de setembro, para professores e demais cargos, respectivamente. A previsão é de que o resultado final do concurso seja divulgado em novembro deste ano.

Serão até 10 mil vagas durante os quatro anos de vigência do concurso. As nomeações deverão acontecer em várias chamadas durante esse período, conforme a necessidade da rede.

