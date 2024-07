O frio úmido persistente, que se estabeleceu em Brusque desde o último fim de semana, promete prolongar o uso de guarda-chuvas, casacos e cachecóis no decorrer deste mês de julho.

A previsão do tempo surpreende ao indicar que o sol deve se manter escondido, diante de poucas aparições sobre a região brusquense até, pelo menos, o desfecho desta primeira quinzena.

Para obter informações detalhadas e esclarecedoras sobre este tema, consultamos então o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou conosco um boletim informativo completo.

Os dados podem ser conferidos na nota que segue, logo após a imagem.

Terça-feira sob mais frio

*Boletim: Piter Scheuer >>

É com grande prazer que colaboramos novamente com esta renomada página para trazer detalhes atualizados sobre a previsão do tempo.

Começamos este boletim focando nesta terça-feira, que promete manter a sensação de frio para os moradores de Brusque e todo o Vale do Itajaí. O uso de casacos e cachecóis será essencial ao longo do dia, com temperaturas máximas variando entre 15°C e 16°C.

Além disso, é recomendável manter os guarda-chuvas à mão, já que a previsão de chuva se mantém, sem um horário definido para ocorrer.

Qualquer abertura de sol, que eventualmente possa vir a acontecer, tende a ser breve, devido à predominância maior da cobertura de nuvens.

Frio úmido continua

Ao avançarmos com a previsão do tempo para os próximos dias de julho, as informações mais atualizadas surpreendem ao indicar frio úmido persistindo por toda a região brusquense, pelo menos, até o desfecho desta primeira quinzena.

Portanto, é recomendável manter os casacos e os guarda-chuvas à mão, já que esse padrão de inverno, sob chuvas constantes, promete prolongar-se por mais alguns dias.

Quanto às aparições do sol, não esperem muitas mudanças a curto prazo. Caso ocorram, serão breves e limitadas.

Monitoramento constante

É importante destacar que todas as informações contidas neste boletim, baseiam-se nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos, sujeitas a constantes mudanças à medida que novos dados são incorporados.

Continuaremos então monitorando e recomendamos acompanhar as previsões diariamente.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O frio na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão ressaltados em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes então compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 5

