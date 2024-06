Localizado na rua Dorvalino Fumagalli, no bairro Indaiá, a 12 km do Centro da cidade de Nova Trento, o Sítio da Prosperidade é um verdadeiro paraíso particular.

Este refúgio encantador é zelosamente cuidado por Arno e Maria Bernadete Misch, um casal que se entrega de corpo e alma a cada pormenor, com grande paixão.

Maria Bernadete, em particular, nutre então um afeto imenso pelo local, ao qual atribuiu esse nome afetuoso.

A reputação deste oásis natural vem crescendo e chamando a atenção de pessoas de diversos lugares.

Cercado por uma biodiversidade exuberante, o local é um lar para uma diversidade de animais e aves ornamentais que fascinam aqueles que o visitam.

Para as crianças, há o encanto de uma casinha na árvore, enquanto os adultos podem desfrutar das pacíficas trilhas que se ramificam pelo verde intenso da floresta.

Atrações do sítio

Contudo, o que realmente se destaca neste paraíso são os galos músicos. Quatro deles oferecem um espetáculo peculiar com seus cantos prolongados, tornando-se uma atração singular e cativante.

Visitantes jovens e mais velhos se encantam com esses artistas natos, que fizeram do Sítio da Prosperidade o seu palco ideal, preenchendo o ambiente com suas harmonias fascinantes.

Cada acorde entoado por estes talentosos maestros nos convida a então adentrar um reino mágico, onde a natureza dança ao ritmo de suas canções.

Hospitalidade no sítio

Assim, para quem busca uma experiência singular e revitalizante, a visita a este recanto mágico é imperdível.

O casal Misch acolhe todos com uma hospitalidade calorosa, partilhando com vigor as belezas deste santuário natural.

Liberte-se da rotina e do caos da cidade. Ao se conectar com a natureza, você se encontrará imerso em um ambiente acolhedor e revitalizante.

Sítio da Prosperidade em fotos

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

