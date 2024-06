Luizinho Vieira, sobre gol da vitória do Amazonas sobre o Brusque: “vamos corrigir”

O técnico Luizinho Vieira voltou a frisar, após a derrota do Brusque por 2 a 1 diante do Amazonas neste sábado, 8, no estádio Carlos Zamith, que sua equipe tem demonstrado evolução. Ainda assim, reconhece que tem encontrado mais dificuldades do que esperava para recuperar o quadricolor na Série B. A equipe brusquense soma dez jogos sem vencer, sendo oito no Brasileiro, competição na qual o novo técnico acumula dois empates e uma derrota.

“A equipe evoluiu. A gente sai um pouquinho do resultado final, mas a consistência de tentar controlar o jogo, de jogar um futebol voltado um pouquinho mais para a posse. A gente fez isto hoje. Claro que é um processo gradativo, que envolve um pouco mais de tempo também, mas a evolução tem sido constante.”

“A gente precisa quebrar esta sequência negativa e, hoje o jogo era muito importante para isto. (…) [Está dando] um pouco mais de trabalho do que eu esperava, mas faz parte do processo”, afirma.

Após marcar o gol de empate com Wellissol, o Brusque teve dificuldades na partida, sofrendo uma pressão do Amazonas que culminou com o gol de Jô, aos 45 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio. “Quando o Amazonas fez o gol, se retraiu um pouquinho. A gente teve mais o controle do jogo dentro do que a gente trabalhou e programou. (…) Empatamos quando o Amazonas se retraiu.”

“No final, as trocas tanto do Alex Ruan quanto do Pivô, por lesão. O Ronei entrou muito bem, o Maurício [Éverton Alemão foi quem entrou] a gente colocou no setor para poder fazer a marcação. E acabamos tomando um gol numa bola parada, faz parte do processo, mas é um ponto que a gente vai corrigir para a próxima partida.”

Luizinho Vieira também vê a competição como muito equilibrada e ainda em momento muito inicial para que cada jogo passe a ser decisivo. Como exemplo, usa a derrota do Santos para o Novorizontino, um adversário com o qual o Brusque empatou antes da derrota para o Amazonas.

“Vejo muito equilíbrio na competição, a gente fez um jogo muito equilibrado e igual contra o Novorizontino. E ainda está muito no início para os ‘jogos de seis pontos’. Claro que a gente se mantém na parte de baixo da tabela, mas se falarmos sobre o Santos, você vai falar que o Santos é candidato ao título. E perdeu agora para o Novorizontino, que fez um jogo contra nós.”

Questionado sobre os motivos de o meio-campista Dionísio não ter entrado nos últimos dois jogos, o treinador resume a decisão em sendo uma escolha da comissão técnica no momento. Trata-se, em sua visão, de parte do processo para ter no Brusque uma equipe mais agressiva e equilibrada.

“O Dionísio é um jogador importante dentro do processo, quando muda o comando, se mudam algumas ações. É um jogador que tem qualidade. Principalmente neste momento, a comissão fez outras opções.”

Desrespeito

Na coletiva, Luizinho Vieira relata que ficou muito chateado após o segundo gol do Amazonas, quando torcedores da Onça o hostilizaram. Um deles atirou um copo no treinador do Brusque.

“Fiquei muito chateado com o lançamento do copo e principalmente com o que eu escutei. A gente escuta muita coisa, mas esta falta de respeito tem que acabar, não só no futebol, em vários setores.”

O fato foi relatado na súmula pelo árbitro Paulo Henrique de Melo Salmazio. “Informo que aos 45 minutos do segundo tempo, foi atirado um copo com liquido amarelo no treinador da equipe do Brusque FC, vindo do local destinado a torcida do Amazonas FC. Digo ainda que o policiamento identificou o torcedor, sendo o Sr. Leandro Alves de Carvalho.”

