Saiba quantas pessoas aproveitaram a Festa da Integração em Guabiruba neste sábado

A 9ª edição da Festa da Integração em Guabiruba começou cedo neste sábado, 8, com apresentação de danças da Fundação Cultural às 10h. Além disso, o público também aproveitou as exposições dos artesãos e agricultores, conhecendo os animais e produtos disponíveis. De acordo com a organização, mais de 3 mil pessoas passaram pela festa no período noturno.

A partir das 12h, o agito da festa ficou por conta de Adriel Silva, seguido por apresentações de Erimar Netto, César Santoro, Banda Passarela e encerrando com a Banda Conceitto

O fim de tarde também foi animado pela participação especial do influenciador e comediante Indavírus, que deixou os fãs animados. Na oportunidade, ele gravou um programa para as redes sociais com o parceiro Lauro Antigo.

Programação da 9ª Festa da Integração

Domingo, 9 de junho

16h Escolha da Realeza para a 10ª Festa da Integração

19h Show Nacional com Thaeme e Thiago

Programação da semana de aniversário

Segunda-feira, 10 de junho

8h30: Início do protocolo do Desfile Cívico Escolar, com o tema: Bicentenário da Imigração Alemã

12h: Início das apresentações do Rock na Praça 2024

15h: Inauguração da Escola Ervino Schumacher no bairro Lageado Baixo, na rua Ewaldo Martins.

Terça-feira, 11 de junho

19h: Missa em ação de graças pelos 62 anos de Guabiruba, na Igreja Matriz N. S. do Perpétuo Socorro, bairro Centro.

Leia os destaques da semana:

1. VÍDEO – Luciano Hang doa R$ 10 milhões para famílias vítimas das cheias no Rio Grande do Sul

2. Cesta básica apresenta aumento de 3,9% no mês de maio em Brusque; batata foi alimento mais caro

3. 200 mil km percorridos: conheça história de brusquense que viaja de kombi para garimpar cristais

4. Relembre como era Brusque em 1954, ano de fundação do jornal O Município

5. https://omunicipio.com.br/historico-reportagem-sobre-emancipacao-de-botuvera-e-escrita-em-bergamasco-dialeto-em-extincao/

Assista agora mesmo!

Teaser Memórias de Guabiruba: