Nova realeza da Festa da Integração de Guabiruba é escolhida; conheça a rainha e as princesas

O concurso para a escolha da realeza da 10ª Festa da Integração de Guabiruba aconteceu neste domingo, 9, no último dia da nona edição do evento, realizado no salão da comunidade São Cristóvão, no Aymoré. Brenda Kreling, 23 anos, moradora do São Pedro, foi escolhida a rainha.

A escolha da rainha e das duas princesas, Maria Carolina, 20 anos que é moradora do Guabiruba Sul, e Natália Gabriele, 23 anos, do Aymoré, é o final de um processo que iniciou no dia 17 de maio, quando elas foram apresentadas em evento na Prefeitura de Guabiruba.

Até o dia do evento, as concorrentes passaram por um intenso treinamento, que incluiu imersão na história e cultura de Guabiruba, aulas de passarela e oratória.

Durante a cerimônia, além de desfilarem para os jurados, responderam a perguntas cruciais. O público, entusiasmado, lotou o local, especialmente as torcidas das candidatas, que vibraram e acompanharam ansiosas a decisão.

As responsabilidades da nova realeza começam imediatamente após o concurso, envolvendo participação em eventos festivos, culturais, turísticos e solenes, para promover a Festa da Integração e a cidade de Guabiruba.

As outras candidatas que participaram foram Carolaine Heck e Carla Beatriz.

A avaliação das candidatas foi realizada por uma mesa dos jurados formada pelo influenciador digital Léo Dias, pela professora do curso de design de moda da Unifebe, Thaissa Schneider, pela rainha da 7ª edição da Festa, Maya Loschner, pela rainha da 30ª Incanto Trentino, Andresa Poli e por Gabriela Hornburg, ranha da 40ª Festa Pomerana.

