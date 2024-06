Quem são os brusquenses premiados na Trimania deste domingo

Sete moradores de Brusque foram premiados na Trimania deste domingo, 9. O destaque foi para uma moradora do bairro Santa Terezinha que dividirá o prêmio do primeiro sorteio, no valor de R$ 10 mil, com um morador de Tijucas e cada um receberá R$ 5 mil.

Um morador de Botuverá também foi premiado no terceiro sorteio e terá que dividir o prêmio de R$ 10 mil com outras duas pessoas, sendo que cada um receberá R$ 3,3 mil. Os demais sorteados ganharam R$ 2 mil cada nos 30 giros da sorte.

No próximo domingo, 16, o prêmio principal da Trimania será um carro Tracker 0 km + R$ 50 mil. Além disso, também serão realizados sorteios de R$ 10 mil, R$ 16 mil, R$ 20 mil e os 30 giros da sorte de R$ 1 mil cada.

Confira os ganhadores

1º sorteio – R$ 10 mil (R$ 5 mil para cada um)

EDUARDO JOSÉ RAMOS

Centro, Tijucas

RONISE SOUSA DE MELO

Santa Terezinha, Brusque

3º sorteio – R$ 10 mil (R$ 3,3 mil para cada um)

LUCENIR BERNARDI

Caetes, Camboriú

IVO PAULINI

Cedro Alto, Rio dos Cedros

VALDECIR VANELLI

Lageado Baixo, Botuverá

30 giros da sorte – R$ 2 mil

EDSON RODRIGUES

Maluche, Brusque

CLAUDETE SCALCO

Águas Claras, Brusque

ADEMAR KOMOHL

Steffen, Brusque

RENATA AMARAL LANGER

Dom Joaquim, Brusque

ANISIO DE SOUZA

Azambuja, Brusque

VANDERLEIA ZUCHI CARDOSO

Volta Grande, Brusque

ANGELA MARIA SCHLOSSER

Aimore, Guabiruba

