Valor histórico: orçamento de 2025 previsto para Brusque ultrapassa R$ 1 bilhão

O projeto de lei que estipula o orçamento público de Brusque para 2025 tramita na Câmara de Vereadores. O valor previsto de despesas é de R$ 1.005.927.535,23. Essa é a primeira vez no município que o orçamento ultrapassa R$ 1 bilhão.

O valor inclui as diretrizes, metas e prioridades, além das despesas com pessoal, metas fiscais, critérios de limitação de empenhos do setor público. Os maiores valores serão destinados à Educação e à Saúde, somando mais de R$ 486 milhões.

Expectativa de arrecadação

Mesmo com orçamento previsto de R$ 1 bilhão, a prefeitura não espera que a arrecadação anual atinja esse valor. Segundo o secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento, o governo espera arrecadar R$ 750 milhões, valor 25% menor do que o previsto.

“Ano passado, o nosso orçamento era de R$ 830 milhões e arrecadamos R$ 720 milhões. Brusque é um município em que o orçamento é fidedigno à arrecadação. Quando estávamos em Blumenau, em 2016, o orçamento era de R$ 2,2 bilhões e a arrecadação foi menos da metade, somou-se R$ 900 milhões”, explica José.

Dessa forma, os outros valores que compõem o orçamento são de transferência de recursos, e não da arrecadação própria do município.

Crescimento populacional

O secretário ainda complementa que houve o aumento do valor por causa do crescimento do município. Ele diz que, nos últimos 20 anos, a população de Brusque cresceu 36%.

“Por causa disso [crescimento da população] que os serviços aumentaram, ocasionando em um orçamento maior que o habitual”.

Aprovação do orçamento na Câmara

José explica que, enquanto o projeto de lei das diretrizes orçamentárias tramita na Câmara, é pouco provável que haja mudanças significativas no texto.

“Aqui no município não conheço uma intervenção muito explícita por parte dos vereadores em relação ao orçamento. Eles têm essa prerrogativa de discutir e debater o orçamento, mas não é algo corriqueiro eles fazerem mudanças. A tendência é que permaneça desta forma”.

Confira os valores para cada setor, área ou fundo:

