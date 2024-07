Criação de guardas municipais deve ser pauta de debates na eleição de 2024 em cidades de  SC

Segurança

Candidatos a prefeito de grandes e médias cidades de SC devem eleger a criação de guardas municipais como uma das prioridades de se mandatos, se eleitos. O assunto divide no momento dois prefeitos, ambos do PSD. O de São José, Orvino Ávila, tem investido alguns milhões na sua guarda, enquanto o de Criciúma, Clésio Salvaro, que a criou em 2011, a extinguiu sete anos depois.

Tiara na moda

A conferência CPAC, em Balneário Camboriú, além das palestras foi também um sucesso comercial. Todos os ingressos, a R$ 250 cada, foram vendidos. Dizem as folhas que uma tendência que se consolidou entre as mulheres foi a tiara de flores, vendida por R$ 100 na versão mais rebuscada na lojinha de souvenirs do evento. O adereço virou marca registrada da deputada federal Júlia Zanata (PL-SC), que já chegou a processar jornalistas e influenciadores que associaram a tiara ao nazismo.

Mídia

Um dos principais portais de notícias de SC, o da NSC, ignorou completamente o evento da CPAC Brasil, que recebeu ampla cobertura da mídia nacional e até internacional. Outro fato inusitado: o portal concorrente, o NDmais, ficou inacessível por horas na manhã de ontem.

Monumento

Devassada pela mídia em seus aspectos positivos e negativos por conta do evento CPAC, fica-se sabendo que numa ponta da praia central de Balneário Camboriú há uma estátua de João Goulart, o ex-presidente do Brasil deposto pelos militares no golpe de 1964 acusado de ser uma “ameaça comunista”. Fica em frente à antiga casa da família Goulart na Avenida Atlântica.

Um lugar

Por conta do evento CPAC, o prefeito de Balneário Camboriú, Fabricio Oliveira, aumentou muito seu prestígio junto ao ex-presidente Bolsonaro e seu entorno, além do governador Jorginho Mello. Ouviu-se dizer que mais cedo ou mais tarde o jovem prefeito terá um lugar bem alto no estrelato bolsonarista.

Bairros planejados

Recente decisão do TJ-SC abre precedentes sobre a validade da constituição de associações em bairros planejados. Confirmou a validade na estruturação de uma associação que opera suas atividades em bairro planejado de Palhoça, e pela legalidade na cobrança de rateio de custos entre os seus associados. Para o advogado Lucas Rocha Mendes, do escritório Menezes Niebuhr, o resultado endossa regras de governança bastante importantes para o funcionamento de empreendimentos de grande porte, além de garantir longevidade e o bom funcionamento do espaço.

Futuro santo

A vida do promotor de justiça do Ministério Público de SC Marcelo Câmara, falecido em 2008 em decorrência de um câncer, irá virar um documentário. Seu processo de beatificação e canonização pela Igreja Católica segue no Vaticano. A equipe de produção da plataforma de streaming gaúcha Lumine passou a semana passada em Florianópolis gravando depoimentos de familiares, amigos e conhecidos de Marcelo.

Shoppings no Brasil

Levantamento da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) aponta que no país, atualmente, há 639 shoppings, dos quais 193 nos Estados de São Paulo, 71 no Rio de Janeiro e Minas Gerais com 48. SC tem 27 em operação.

Turbulência

A plataforma Turbli, que prevê turbulências em voos de qualquer rota com até 36 horas de antecedência, publicou um ranking das que tem maior ocorrência no mundo em 2022. O trajeto entre Santiago, no Chile, e Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, foi classificado como o mais turbulento do planeta. Das 10 rotas mais turbulentas do mundo, seis envolvem o Brasil. São as que ligam Florianópolis a Santiago, em primeiro lugar, seguida pela Florianópolis-Montevidéu e Florianópolis-Buenos Aires.

Aprendizagem híbrida

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei do deputado Ismael (PSD-SC) que prevê a oferta da metodologia de aprendizagem híbrida (presencial e remota) na educação básica. Poderá ser adotada a partir dos anos finais do ensino fundamental ou em situação de emergência reconhecida por lei. Deverá haver regulamentação do Ministério da Educação e do sistema de ensino.

Torre de Pisa

No pequeno município de Pedras Grandes, no sul do Estado, está sendo construída, com recursos públicos, uma Torre de Pisa, imitando a homônima italiana, mas sem inclinação. O monumento, com 27 metros de altura e 7,5 de diâmetro, tem previsão de conclusão ainda neste ano. Na área anexa terá um museu digital da colonização italiana e uma escola de idiomas.