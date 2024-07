O rigor do inverno úmido, que se estabeleceu no último fim de semana trazendo à região de Brusque as primeiras chuvas de julho, acompanhadas de uma baixa sensação térmica, promete continuar ditando as regras do tempo.

A previsão indica que este padrão de frio e umidade deve, então, estender-se pelos próximos dias, mantendo as temperaturas baixas ainda por um longo período.

Para discutir este tema, buscamos a opinião do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente compartilhou um boletim informativo conosco.

Confira a nota emitida por ele com detalhes abrangentes e esclarecedores logo após a foto a seguir.

Brusque sob o rigor do inverno

*Boletim: Climaterra >>

Iniciamos este boletim, antecipando aos moradores de Brusque e demais cidades no Vale do Itajaí, que mantenham os casacos e guarda-chuvas à mão no decorrer desta semana. Os simuladores indicam chuvas frequentes e uma baixíssima sensação térmica.

Até pelo menos o próximo domingo, as temperaturas máximas diurnas dificilmente passarão dos 18°C. Os picos devem se manter abaixo desse patamar, impondo rigorosa percepção de frio.

Embora os simuladores não descartem breves aberturas de sol, tanto nesta segunda-feira quanto nos próximos dias, o predomínio maior tende a ser das nuvens, sob risco de precipitações frequentes.

Portanto, para quem tem atividades ao ar livre que necessitam de tempo seco, o período vindouro será pouco favorável.

*Com informações: Climaterra

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, vamos abordar agora, o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de precipitação, acumulados entre meia-noite até até as primeiras horas da manhã, estão ressaltados em azul. Importante observar que as cidades do Alto Vale não pontuaram chuvas no período citado.

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

