Jorginho Mello transmite cargo de governador de SC para presidente da Alesc

O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc), deputado Mauro De Nadal (MDB), assumiu na noite deste domingo, 7, o cargo de governador do estado de Santa Catarina, em ato realizado na Casa d’Agronômica, residencial oficial do chefe do Poder Executivo. Ele permanece no comando do Estado até o próximo domingo, 14.

No mesmo ato, De Nadal transmitiu a Presidência da Alesc para o 1º vice-presidente do Parlamento estadual, deputado Maurício Eskudlark (PL), que permanecerá no exercício do cargo também até o próximo domingo.

De Nadal substitui o governador Jorginho Mello (PL), que embarca para uma missão oficial em Portugal, onde consolidará o voo direto entre Florianópolis e Lisboa, além de conhecer uma central de emergência cujo modelo deverá ser implantado em Santa Catarina. Já a vice-governadora Marilisa Boehm (PL) está em viagem oficial ao Uruguai, com fins educacionais.

“Esse é um momento importante para Santa Catarina”, afirmou o governador, ao transmitir o cargo para De Nadal. “É muito bom quando temos a possibilidade de compartilhar essa função com outras pessoas, e o deputado Mauro De Nadal tem feito um grande trabalho na Assembleia em favor do povo de Santa Catarina.”

O governador em exercício agradeceu a Jorginho Mello pela oportunidade. “É um misto de felicidade com uma grande responsabilidade. Considero que esse não é um gesto ao Mauro De Nadal, mas a todos os 40 deputados da Alesc”, disse.

A agenda de De Nadal no Executivo programa encontros com prefeitos e lideranças do cooperativismo já nesta segunda-feira, 8. O governador em exercício também deve ir a Brasília para visita a ministérios. A partir de quarta, ele vai percorrer o estado. “Vamos rodar Santa Catarina, como uma agenda por várias regiões com o objetivo de contemplar o que consolidamos no ano passado com as bancadas regionais da Assembleia.”

Esta é a segunda vez que De Nadal assume o governo do estado. A primeira vez foi em novembro de 2021, durante uma semana.

Além de familiares do governador em exercício, o ato de transmissão de posse contou com a presença de representantes dos três poderes, no Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Pela Assembleia, participaram as deputadas Ana Campagnolo (PL) e Luciane Carminatti (PT), além dos deputados Antídio Lunelli (MDB), Tiago Zilli (MDB), Émerson Stein (MDB), Julio Garcia (PSD), Marcos Vieira (PSDB), Napoleão Bernardes (PSD), Mário Motta (PSD), Carlos Humberto (PL), Ivan Naatz (PL), Maurício Eskudlark (PL), Delegado Egídio (PL), Marquito (Psol)e Matheus Cadorin (Novo).

