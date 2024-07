Motorista abandona caminhonete após “cortar” frente de motocicleta e causar acidente em Tijucas

Um motociclista de 24 anos ficou gravemente ferido após colidir com uma caminhonete na rodovia SC-410, em Tijucas, na noite deste domingo, 7. O acidente aconteceu por volta de 19h30 na altura do bairro Cardoso.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motociclista teria tido a sua frente “cortada” por uma Toyota Hilux, que não atentou-se ao cruzar a rodovia.

O motociclista, que conduzia uma Honda CG, foi conduzido ao Hospital de Tijucas pelos bombeiros com lesões corporais graves.

Já o condutor da Hilux abandonou o veículo no local. Os policiais foram até o hospital a procura dele, mas não o encontraram. No local, não haviam testemunhas.

A Hilux foi removida ao pátio e autuada por deixar de prestar socorro a vítima e preservar local para trabalho das autoridades e também por estar com licenciamento vencido.

Já o motociclista foi autuado por dirigir com habilitação vencida. A moto foi removida ao pátio licitado por não haver responsável no local para a guarda do veículo.

