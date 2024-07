Zen SA, de Brusque, anuncia novo CEO; saiba quem é

A Zen, indústria de Brusque com presença global no mercado automotivo, acaba de anunciar Wilson Bricio como seu novo CEO. O executivo assume a liderança em um momento estratégico para a empresa.

Formado em Engenharia Mecânica, com pós-graduação em Administração Industrial, Bricio participou de diversos programas de desenvolvimento para executivos, entre eles do IMD, na Suíça. Atuou no Grupo ZF por 18 anos.

Na empresa alemã, ocupou de 2005 a 2019 a cadeira de presidente na América do Sul e CEO no Brasil. O trabalho incluiu gestão de mudanças, com a condução da integração de três empresas ao Grupo e a implantação de novos modelos organizacionais e de negócios.

Além da atuação corporativa, Bricio também passou por cargos em associações e entidades de classe nacionais e internacionais. Em 2015, foi reconhecido com o título de “Profissional do Ano de Autopeças”, concedido pelo Prêmio Rei.

Desafio

Sob a liderança de Bricio, a Zen diz pretender continuar consolidando suas conquistas e também explorar novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento no setor automotivo.

“Assumir a presidência da Zen neste momento, em que a empresa está comprometida com a competitividade a longo prazo, é um verdadeiro privilégio. Encaro o desafio com bastante entusiasmo e motivado pela oportunidade de colaborar com o time. Estamos dedicados a desenvolver e implementar estratégias que vão nos permitir prosperar diante das novas dinâmicas do mercado”, comenta o novo CEO.

Recentemente, a empresa tem realizado grandes investimentos. No último ano, lançou 600 novos itens em seu portfólio e implementou centros de distribuição estratégicos no Brasil, além de uma abordagem mais próxima e direta aos profissionais de reparação automotiva.

Outro grande destaque é a expansão da fábrica, que inclui a construção de um novo galpão de 6 mil metros quadrados e investimento total de R$100 milhões em obras e equipamentos de última geração. A inauguração está prevista para os próximos meses.

