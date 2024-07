Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (01 a 02/07)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Vera Lúcia Maffezzolli, 65

02/07: faleceu na residência. Residia no bairro Primeiro de Maio. Cremação ocorrerá no Crematório Catarinense, às 9h desta quarta-feira, 3. Deixa amigos e familiares enlutados.

Isaltino Frena, 79 (pop. Cará)

02/07: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Dom Joaquim. Sepultamento ocorrerá no Cemitério do Dom Joaquim, às 16h desta terça-feira, 2. Deixa amigos e familiares enlutados.

Valdemira Bodemuller, 75

01/07: faleceu no Hospital Dom Joaquim. Residia no bairro Imigrantes, em Guabiruba. Foi sepultada no Cemitério do Guarani. Deixa um filha e dois netos enlutados.

Guido Fischer, 74

01/07: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro São Luiz. Foi sepultado no Cemitério Parque da Saudade. Deixa duas filhas e dois netos enlutados.

Maria Reis Anacleto, 94

01/07: residia no bairro São Luiz. Foi sepultada no Cemitério Parque da Saudade. Deixa dez filhos e 50 netos enlutados.

