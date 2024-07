Parceria para transformar Brusque em “cidade inteligente” traz propostas de wi-fi grátis, geração de energia limpa e mais

O programa Brusque Mais Inteligente foi lançado nesta terça-feira, 2, em evento na Unifebe. Propostas visando tecnologia, inovação e sustentabilidade foram apresentadas. Trata-se de uma parceria que visa transformar Brusque em “cidade inteligente”. O secretário de estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fett, marcou presença.

A iniciativa envolve a Prefeitura de Brusque, o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC) e o governo de Santa Catarina. O modelo de cidade inteligente deve ser implantado aos poucos em outros municípios pelo estado. Brusque, na ocasião, é pioneiro do projeto.

O secretário Marcelo Fett exalta a iniciativa e diz que o programa “vai mudar a história da cidade”. A implantação de wi-fi grátis em áreas públicas, usinas fotovoltaicas para geração de energia limpa, semáforos inteligentes e mais inovações estão previstas.

“A inspiração vem de uma tendência que existe no Brasil e no mundo de o setor público fazer parcerias com a iniciativa privada para chegar à sociedade aqueles investimentos em que isoladamente o serviço público não tem condições de fazer”, diz.

O diretor de Parcerias do IPGC, Luis Fernando Parma, detalha que Brusque possui objetivos específicos para investir. “O foco é muito claro dentro da iluminação pública, infraestrutura de telecomunicações e geração de energia limpa”, relata o diretor.

As ideias devem sair do papel nos próximos meses, segundo projeção do prefeito de Brusque, André Vechi (PL), que elogia a parceria e o título do município como pioneiro da transformação dos municípios catarinenses em cidades inteligentes.

“O programa visa trazer uma melhoria para o serviço público do município sob uma ótica voltada ao usuário. A ideia é se voltar ao que podemos melhorar em tecnologia e inovação para que o serviço público seja melhorado ‘na ponta’”, afirma o chefe do Executivo.

Smart cities

Após os discursos iniciais das autoridades presentes no lançamento do programa, o secretário de Fazenda e Gestão Estratégica, José Henrique Nascimento, apresentou as iniciativas que podem ser colocadas em prática. Ele explicou também o conceito de smart cities.

José Henrique exemplifica que, muitas vezes, as pessoas se questionam o motivo de inovações que “facilitam a vida” funcionarem em alguns lugares do mundo e outras não. Ele detalhou projetos de cidades espalhadas pelo mundo e, depois, falou sobre as iniciativas locais.

Entre os exemplos apontados, o secretário destacou as iniciativas de tecnologias urbanas de Barcelona, na Espanha, e Singapura, país asiático. José Henrique citou também os projetos de iluminação inteligente de Los Angeles, nos EUA, e os sistemas automatizados de gestão de resíduos de Seul, na Coreia do Sul.

Marcaram presença no evento também o assessor especial da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Roberto Prudêncio, o vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL), a reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, e outras autoridades do município.

