Primeira rodada do futsal masculino de Botuverá é finalizada com quatro jogos

O Campeonato de futsal masculino de Botuverá teve o complemento de sua primeira rodada na noite deste sábado, 29, com uma partida do Grupo A e três do Grupo B no Ginásio do Imigrante.

Na maior goleada da noite, Los Bandoleiros aplicaram 6 a 2 sobre o Galaxi, com três gols de Alex Douglas. O Gabiroba A venceu o Ourífico por 4 a 3, com Deivis José marcando o gol da vitória.

E em uma espécie de reedição da final do ano passado, o Figueira venceu o Primos Móveis/Los Bandoleiros por 5 a 3. Jeimes marcou duas vezes pelo Figueira.

Quarta-feira, 26/06

19h – Bar de Munique 1×3 Figueira B

20h – Gabiroba B 5×5 Sessenta

21h – Grêmio Lageado 3×7 Brasil BT

Sábado, 29/06

18h – Gabiroba 4×3 Ourífico

19h – Areia Baixa 2×5 Grêmio

20h – Primos Móveis/Los Bandoleiros 3×5 Figueira

21h – Galaxi 2×6 Los Bandoleiros

Quarta-feira, 03/07

19h – Los Bandoleiros x Primos Móveis/Los Bandoleiros

20h – Juventude x Areia Baixa

21h – Grêmio x Galaxi

Sábado, 06/07

18h – Brasil BT x Gabiroba

19h – Ourífico x Gabiroba B

20h – Bar de Munique x Grêmio Lageado B

21h – Figueira B x Sessenta

Classificação

Assista agora mesmo!

Testemunhas relembram queda de avião em Guabiruba que matou piloto e copiloto em 1995: