WhatsApp deixará de funcionar em modelos de celular

O WhatsApp deixará de funcionar em 15 modelos de celular a partir de julho, devido a uma atualização do sistema. Os modelos são Android e IOS.

O Centro de Ajuda do aplicativo de mensagem informou que o caso acontece pois alguns equipamentos se tornaram obsoletos e não possuem capacidade para suportar atualizações relacionadas à segurança e novas mudanças de software.

Porém, antes de ser desativado, os usuários que não conseguiram mais usar o aplicativo irão ser notificados para atualizar o sistema operacional.

Veja a lista:

Samsung : Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2, Galaxy Trend Lite

: Galaxy S3 Mini, Galaxy X Cover 2, Galaxy Trend Lite LG : LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus F6

: LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus F6 iPhone : iPhone SE, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S Plus

: iPhone SE, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S Plus Outros: Alcatel Go Flip 2, Grand S Flex, Grand Memo, Xperia M

Para atualizar o sistema operacional no Android, é necessário acessar as configurações do celular, ir para a seção “Sistema” e verificar se há atualizações de software disponíveis.

Para quem tiver dispositivos iOS, vá para “Ajustes”, depois “Geral”, selecione “Atualização de Software”, toque em “Atualizações Automáticas” e ative “Baixar Atualizações de iOS”.

