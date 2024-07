O frio intenso, que tem marcado a transição de junho para julho nas cidades no Vale do Itajaí, inclusive com geadas, começa a dar sinais de trégua a partir desta semana.

A propósito, esta terça-feira, 2, deve encerrar uma sequência de três madrugadas sob temperaturas abaixo de 5°C, em meio ao clima tipicamente de inverno que se firmou na região.

No entanto, o ar gelado promete retornar, trazendo consigo uma sensação térmica reduzida para os moradores de Brusque e das cidades vizinhas a partir do sábado, 6, mas então acompanhado de umidade.

Para detalhar esse assunto, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que compartilhou um boletim com informações que você confere logo após a foto a seguir.

Trégua no frio intenso

*Boletim: Piter Scheuer >>

O frio intenso, que tem impactado o Vale do Itajaí nesta transição de junho para julho, promete dar uma pequena trégua a partir desta terça-feira.

Com isso, as tardes devem apresentar um discreto aquecimento, especialmente na quarta-feira, que pode exceder os 25°C. Porém, as noites seguem sob frio seco, mas nada comparado ao observado nas duas primeiras madrugadas do mês.

Frio úmido à vista

Para quem planeja atividades externas, seja a trabalho ou lazer, o risco de chuva entre esta terça-feira e sexta-feira é muito reduzido. Os modelos meteorológicos indicam condições amplamente favoráveis às práticas externas.

No entanto, o sábado começa a apontar o retorno das precipitações em Brusque e região, iniciando um longo período frio, mas agora com características úmidas.

Esse cenário deve impor uma baixa amplitude térmica, sob máximas abaixo dos 20°C, exigindo o uso de casacos durante todo o dia, principalmente do próximo fim de semana em diante.

Portando, além dos agasalhos, o guarda-chuva também poderá ser um item necessário, caso as projeções mais avançadas venham se confirmar.

Importância do monitoramento

Como sempre destacamos, as informações contidas neste boletim têm como base as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a constantes modificações à medida que novas informações são incorporadas.

Sendo assim, continuaremos acompanhando para verificar se esse quadro climático se manterá ou se haverá mudanças.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

Esta matéria chega até você, nosso prezado leitor, graças ao apoio dos nossos parceiros comerciais, que acreditam e valorizam o trabalho do Blog do Ciro Groh.

Conheça cada um dos nossos patrocinadores através dos banners abaixo. Clique neles para então descobrir os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Conheça a tricoteira de 96 anos em Botuverá, torcedora do Flamengo, usuária de celular e escritora

2. Botuverá: segredos pitorescos de seu interior então revelados em fotos

O frio da madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após mais um amanhecer gelado, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração evidencia ausência de chuvas, como ressaltado em azul; acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes então compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 17

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK