Homem ameaça ex-esposa e morre em fuga da polícia em rodovia do Norte catarinense

Um homem de 41 anos morreu em um acidente na tarde desta segunda-feira, 1º, na BR-280, em Irineópolis, no Norte catarinense. Ele estava em fuga da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) após ameaçar sua ex-esposa e o companheiro dela.

Segundo a Polícia Militar, o homem estava ameaçando ir até Caçador, no Oeste catarinense, para matar a ex-esposa. Ainda foi relatado à PM que o homem estaria armado e dirigindo um Renault Clio.

Fuga da polícia

Diante dos fatos, foram acionadas a Polícia Militar de Porto União e Irineópolis, além da PRF. O veículo do suspeito foi avistado próximo à localidade de São Pascoal. Os policiais deram ordens de parada, mas o motorista as desobedeceu.

Ainda conforme a PM, o homem seguiu em fuga da polícia, realizando manobras perigosas, ultrapassando pela contramão e atravessando cruzamentos.

Os policiais seguiram com o acompanhamento pela BR-280 até o momento em que o suspeito colidiu o carro na parte traseira de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, atingindo também a viatura da Polícia Militar.

Segundo a PRF, a colisão aconteceu no quilômetro 283,5 da BR-280 por volta das 16h45. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para dar apoio e realizou um bloqueio. Ao tentar fugir pelo acostamento, o motorista do Clio colidiu na traseira da viatura da PRF, que estava parada fora da pista, e capotou em seguida.

Com o impacto, dois policiais rodoviários federais precisaram ser atendidos pelo Corpo de Bombeiros e conduzidos ao hospital para exames, enquanto o condutor do Renault Clio morreu no local. O policial militar saiu ileso do acidente.

O local foi isolado e os órgãos competentes foram acionados. Após a chegada da Polícia Científica para perícia, o Corpo de Bombeiros Militar realizou a limpeza da pista. Ao fim dos trabalhos dos bombeiros, o local ficou aos cuidados da PRF.

A identidade da vítima não foi informada.

Veja as fotos:

