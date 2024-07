Mais de uma tonelada de sal é espalhada na Serra do Rio do Rastro para evitar que pista congele

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) espalhou 1,2 tonelada de sal em pontos da Serra do Rio do Rastro, na SC-390, em Lauro Müller, para evitar que a pista congelasse. A ação foi feita no último fim de semana.

Com a previsão de baixas temperaturas, muitas vezes negativas, na região, a PMRv reforça as recomendações de atenção redobrada aos usuários da rodovia para os próximos dias.

Os policiais seguem na região realizando o patrulhamento rodoviário bem como orientando os turistas que, por vezes, não respeitam os locais apropriados para contemplar ou fotografar os paredões rochosos congelados.

“Importante destacar também que não é recomendando o pernoite no interior de veículos, bem como evitar os deslocamentos no período noturno, por conta dos recorrentes nevoeiros na região”, diz a PMRv em nota.

Veja as imagens da Serra do Rio do Rastro:

