Luizinho Vieira valoriza ponto obtido em Maceió e convoca torcedor para a próxima rodada

O técnico Luizinho Vieira elogia o time do Brusque pela atuação diante do CRB nesta segunda-feira, 1º, no estádio Rei Pelé, com o placar final em 1 a 1. Sua equipe teve chances de abrir o placar na primeira etapa, sofreu um gol na segunda e conseguiu buscar o empate praticamente no último lance do jogo. O quadricolor está há quatro jogos sem perder, com uma vitória e três empates consecutivos.

“Fizemos um bom jogo hoje. Criamos, principalmente no primeiro tempo, boas chances de poder sair na frente. De criar uma situação de vantagem no início do jogo. Tivemos um bom volume ofensivo, pelo menos três chances claras. Pecamos no último passe e até mesmo na finalização.”

“Satisfeito com um ponto, porque nos dá condição de, no próximo jogo, sair da zona de rebaixamento. Mas também com um sentimento de que a gente poderia ter criado a vitória hoje, pelas chances que a gente criou”, comenta.

Mais uma vez buscando um empate após sair atrás no placar, Luizinho Vieira também valoriza o ambiente de sua equipe. “Acho que o espírito do grupo está muito bacana, está muito legal. A semente foi plantada e, com equilíbrio, vamos colher bons jogos e boas vitórias.”

“O jogo teve sua emoção, principalmente em seus minutos finais. Pênalti perdido, situações do VAR, enfim. O mais importante é… Claro que a gente vai sempre projetar a vitória. Mas o volume ao longo de todo o jogo, a consistência defensiva e as chances que a gente criou em relação à construção da vitória me deixam satisfeito.”

Luizinho Vieira destaca ainda o contexto das atuações do Brusque, que já ocupa a zona de rebaixamento há várias rodadas. O time tem criado oportunidades, e na visão do treinador, está numa situação mais fácil para receber ajustes.

“A evolução da equipe, um momento difícil. Trabalhar dentro da zona de rebaixamento envolve não só os pilares da parte física, técnica e tática, mas também a parte emocional. A equipe suportou bem um jogo difícil contra o CRB, que tem muita qualidade. Mas quando a gente cria, tem um volume ofensivo, fica mais fácil corrigir.”

Pênaltis perdidos

O treinador também abordou a questão psicológica da equipe ao ser perguntado sobre os pênaltis perdidos. Olávio desperdiçou uma cobrança no jogo contra o Ituano, na rodada anterior, quando o placar era 0 a 0, e diante do CRB, Serrato perdeu um pênalti quando poderia ter marcado o gol de empate, já nos acréscimos.

“Temos treinado sempre. Todo o trabalho tem a questão da finalização, da parte defensiva. Esta mecânica para criar situações, e a parte das bolas paradas também. A gente tem trabalhado muito em relação a isso. Este momento também passa pela parte emocional. Com calma, com equilíbrio. O treinamento vem acontecendo com qualidade. É um detalhezinho ou outro para a gente poder voltar a vencer.”

Três zagueiros

No geral, a atuação do Brusque foi segura, em uma partida na casa do adversário. A equipe apresentou, pela primeira vez sob o comando de Luizinho Vieira, uma formação com três zagueiros: Éverton Alemão, Ianson e Wallace. O técnico não descarta uma repetição da fórmula no futuro.

“Depende muito do adversário, do rendimento dos atletas ao longo da semana. Gostei muito da formatação e principalmente da produção defensiva. A equipe se defendeu bem, conseguiu chegar à frente com qualidade. Acho que tem um potencial para a gente poder evoluir, mas vai depender muito das ideias, do encaixe do adversário, e ao longo da semana a gente vai projetar isso.”

Próximo jogo

O Brusque tem compromisso importante às 21h desta sexta-feira, 5, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí: partida contra a Ponte Preta. A equipe paulista está no 13º lugar, com 16 pontos, quatro a mais que o quadricolor, atual 18º colocado. Luizinho Vieira convoca o torcedor para apoiar o time.

“Sexta-feira a gente tem uma decisão contra a Ponte. Um jogo importante, em casa, para procurar criar um fator motivacional também para os atletas. E criar uma situação também para nos ajudar a fazer mais um bom jogo. Finalizar a semana com uma vitória que será importante para a sequência.”

