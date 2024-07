Vamos abrir esta edição especial destacando imagens impactantes daquela fatídica tarde em 30 de junho de 2020, quando um ciclone bomba então atingia a cidade de Brusque.

O vídeo a seguir captura, de forma objetiva, a intensidade da tempestade desde seu impacto inicial no município, há quatro anos.

O ciclone bomba em vídeo

Impactos do ciclone no estado

Aqueles primeiros dias de julho em 2020 foram de reconstrução para muitos catarinenses, que perderam tudo diante da passagem do ciclone bomba.

Os estragos não se restringiram apenas a Brusque; todo o estado de Santa Catarina sofreu severamente, com ventos atingindo até 130 km/h, equivalente a um furacão de categoria 1, deixando um rastro de destruição.

Lamentavelmente, 11 vidas foram perdidas devido a essa tempestade, que impactou severamente várias cidades.

No auge do caos, a Celesc, companhia responsável pelo fornecimento de energia elétrica, registrou um total de 1,5 milhão de unidades consumidoras sem luz, resultando no maior desafio operacional já enfrentado pela empresa.

A restauração do sistema elétrico demandou um tempo considerável devido à extensão dos estragos, sendo esse o pior incidente em toda a história da corporação.

Ciclone no radar após anúncios

Ciclone visto no radar

Há quatro anos, uma imagem de radar atualizada às 15h25 daquela terça-feira, então mostrava uma impressionante linha de tempestade avançando sobre Santa Catarina e chegando à região de Brusque exatamente nesse horário.

A imagem revelava uma extensa mancha vermelha no mapa, indicando a severidade do fenômeno.

Fotos de Brusque

Esta pauta se encerra, destacando novamente Brusque, sob impactantes fotografias daquela fatídica data, em 30 de junho de 2020.

As imagens evidenciam a intensidade dos ventos, então atingindo quase 100 km/h conforme dados fornecidos pela rede Groh Estações.

Hoje, quatro anos após o evento, refletimos sobre os impactos então vividos pelos moradores locais naquela ocasião.

*Autoria: Ciro Groh

