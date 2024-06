Este último sábado do mês de junho vem então protagonizar esta edição, marcando a serenidade de Brusque, revelando um espetáculo de cenários dignos de elogios.

*Confira uma galeria de fotos no fim desta edição

Conhecida pelo seu progresso econômico e urbano, a cidade muitas vezes oculta em seu interior belas paisagens, que merecem ser exploradas. Hoje, convidamos você a descobrir um desses tesouros.

Brusque vista no Limeira Alta

Limeira Alta é um lugar onde a tranquilidade e a beleza natural prevalecem. As antigas casas, que ainda resistem ao tempo, dão um charme especial ao bairro.

Além disso, as paisagens são adornadas por montanhas majestosas, riachos sinuosos e cachoeiras deslumbrantes que contornam todo o local. É um verdadeiro refúgio de paz e beleza interiorana.

As fotos capturadas nesta manhã ensolarada de sábado, revelam pois, a essência do Limeira Alta, desvelando um lado de Brusque que frequentemente escapa à nossa atenção.

Este é um convite para apreciar a harmonia entre o desenvolvimento urbano e a natureza exuberante, que coexistem de maneira tão equilibrada no município.

Após a apresentação dos nossos anunciantes, não perca a oportunidade de então poder conferir a galeria de imagens que preparamos.

Cada foto é um testemunho visual da narrativa que descrevemos, mostrando de forma objetiva e encantadora os espetaculares cenários do Limeira Alta.

Brusque em fotos após anúncios

A Brusque interiorana

Como prometido, encerramos esta pauta em grande estilo, apresentando imagens do interior de Brusque.

Acompanhe a seguir uma seleção de fotografias que mostram o município visto longe da agitação urbana.

*Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

