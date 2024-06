Em um recanto tranquilo do bairro São Pedro, em Brusque, encontra-se uma casa antiga em estilo enxaimel, repleta de histórias e memórias, então erguida por volta de 1939.

Esta residência, que já foi lar do casal Teodoro e Adelina Albrecht, abrigou também seus cinco filhos, testemunhando incontáveis momentos de alegria e amor ao longo dos anos.

Surpreendentemente, apesar de suas mais de oito décadas de existência, a casa permanece de pé, preservando seus traços originais de arquitetura. Se trata de uma verdadeira joia escondida, resistindo ao tempo, mantendo-se muito bem conservada.

Brusque e suas relíquias

O bairro São Pedro, por sua vez, é um tesouro de tradições e relíquias que evocam a rica herança germânica, trazida pelos primeiros colonizadores no século XIX.

Esta casa é um exemplo claro dessa influência, com sua construção tipicamente germânica, que conta histórias silenciosas em cada uma de suas paredes.

Preservar a cultura é sinônimo de grandeza, e é com grande prazer que trazemos à tona mais uma residência antiga de Brusque

Brusque vista na casa Albrecht

Conforme prometido anteriormente, esta matéria culmina diante da apresentação de uma bela galeria de fotos, revelando toda a imponência de mais uma casa antiga preservada em Brusque.

A seguir, você poderá conferir as fotografias que selecionamos com todo o cuidado, pensando em você, nosso estimado leitor.

