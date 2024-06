Em meio à paisagem pitoresca de Botuverá, surge um lugar que cativa os sentidos e nos transporta então para um cenário de beleza e tradição.

*Confira uma galeria de fotos no fim desta edição

Estamos nos referindo, pois, a Ribeirão Porto Franco, um bairro repleto de segredos e encantos dignos de contos italianos.

As raízes profundas da cultura italiana do século XIX ainda florescem nesse ambiente. Os moradores locais, com seu jeito acolhedor, mantêm vivo o idioma bergamasco, trazido pelos primeiros colonizadores.

Ao adentrar o bairro, é possível notar a exuberante vegetação que abraça cada canto. O verde vibrantes e a diversidade de espécies criam uma moldura natural para essa joia escondida.

E, é claro, não podemos deixar de mencionar o riacho serpenteante que acompanha o cenário, proporcionando assim, uma trilha sonora suave e agradável.

As estufas de secagem de fumo, resistentes à ação do tempo, permanecem como testemunhas silenciosas da história local. Elas nos lembram da simplicidade e da autenticidade desse lugar, remetendo a distância do agito urbano.

Botuverá traduzida em imagens

Sendo assim, nossa matéria busca capturar essa narrativa de forma prática e envolvente. Através de imagens deslumbrantes, convidamos você a explorar os detalhes desse paraíso interiorano.

Cada foto é um convite para conhecer de perto a riqueza natural, bem como, a cultura italiana que permeiam esse pedacinho de Botuverá.

Portanto, após a exibição dos nossos parceiros comerciais, mergulhe nas imagens e deixe-se surpreender.

Ribeirão Porto Franco é mais do que um lugar; é uma experiência que desperta os sentidos e nos conecta à essência desse município rico em beleza e tradição. Venha conhecer e se encantar com esse pedacinho de Botuverá.

Galeria

Botuverá vista em Ribeirão Porto Franco

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

